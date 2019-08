Les nouveaux bus de Rabat entreront en service ce mercredi

La flotte de bus de la capitale marocaine va faire peau neuve. Le groupement Alsa-City Bus, qui avait remporté la gestion déléguée du transport urbain par autobus de Rabat-Salé-Témara, entamera son activité ce mercredi 21 août, a fait savoir le maire de Rabat, Mohamed Seddiki, sur Facebook.

“Ces derniers jours, j’ai été souvent questionné par les médias et des citoyens à propos du retard enregistré dans la mise en service des nouveaux bus destinés à l’agglomération de Rabat-Salé-Témara, et je répondais que le lancement était pour bientôt et je ne pouvais pas donner une date précise, en raison de certaines dispositions nécessaires dans de tels projets”, a-t-il écrit.

Et d’ajouter: “Maintenant, je peux annoncer la bonne nouvelle aux habitants de Rabat. Les nouveaux bus seront mis en circulation ce mercredi 21 août”.

Pour rappel, le géant de l’industrie automobile, Mercedes Benz, avait entamé la fabrication des 350 véhicules, qui seront mis à disposition des Rbatis.

Ainsi, Rabat se dotera de 102 autobus, d’une longueur de dix-huit mètres, ainsi que de 248 autres autobus spécifiques, qui entreront en service progressivement.

La flotte d’environ 350 bus couvrira les 58 lignes que compte la capitale marocaine. 60 millions de passagers sont prévus par an. Les nouveaux bus seront équipés d’une billetterie électronique, d’un accès aux personnes à mobilité réduite en plus d’un réseau WIFI ouvert aux passagers.

S.L.