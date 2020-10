Les mesures restrictives prolongées à Jerada

La commission provinciale de veille et de suivi à Jerada a décidé de prolonger les mesures prises auparavant pour endiguer la propagation du coronavirus.

Il s’agit d’imposer les autorisations de déplacement de et vers Jerada et Ain Beni Mathar ainsi que l’interdiction des rassemblements, des fêtes de mariages, des cérémonies funéraires et des réunions familiales.

Les marchés de proximité continueront à fermer à 18h. Les cafés et commerces ferment à 20h, les snacks et les restaurants à 21h. La capacité d’accueil des transports urbains reste quant à elle réduite de 50%.

Pour rappel, le région de l’Oriental a enregistré 474 cas de coronavirus lundi, dont 41 à Jerada.

