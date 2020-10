Les mesures restrictives prolongées à Casablanca

Le gouvernement a décidé de prolonger, pour 14 jours supplémentaires, la mise en œuvre des mesures décidées auparavant dans la préfecture de Casablanca, à partir de ce lundi.

Cette décision intervient suite aux conclusions des opérations de suivi, effectuées par les comités de veille et de suivi de la préfecture de Casablanca, et aux recommandations de la commission scientifique spécialisée sur la nécessité de poursuivre les mesures nécessaires pour faire face à la propagation du covid.

Le gouvernement souligne que les mesures préventives prises auparavant seront maintenues et appelle les citoyens au strict respect des directives des autorités publiques et des mesures préventives nécessaires dont la distanciation physique, les règles d’hygiène et l’obligation du port du masque.

Pour rappel, le gouvernement a décidé l’instauration du couvre-feu de 22h à 5h00, la fermeture de toutes les issues de la ville, l’imposition de la condition de présenter une autorisation spéciale pour toute entrée ou sortie, la fermeture des marchés de proximité à 15h00, la fermeture des cafés et des commerces à 20h00 et la fermeture des restaurants à 21h00.

