Les mesures pour contenir les répercussions de la covid-19 au Maroc (Ait Taleb)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb a annoncé vendredi à Marrakech qu’une stratégie de résilience et de lutte contre les effets de la Covid-19 a été mise en place au Maroc. Cette stratégie est constituée de trois volets : sanitaire, social et économique.

« Le Royaume du Maroc a entrepris, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, une série de mesures pour contenir les répercussions de la Covid-19. Ainsi, grâce à une vision anticipée, notre pays a été parmi les premiers pays à prendre des mesures préventives et à imposer l’état d’urgence sanitaire », a expliqué le ministre dans une allocution prononcée au Sommet Mondial de la Sécurité Sociale, organisé dans le cadre du Forum Mondial de la Sécurité Sociale (FMSS).

Ait Taleb a relevé que le Maroc a placé en tête de ses priorités la santé et la sécurité des citoyennes et des citoyens, tout en prenant en considération l’impératif de soutenir les catégories fragiles affectées par cette pandémie et en s’attachant à limiter son impact négatif sur la situation économique du pays.

Les premières actions entreprises dans ce cadre sont la création d’un Fonds spécial pour faire face aux répercussions sanitaires, économiques et sociales de la pandémie et la mise en place d’un comité de veille économique pour le suivi des répercussions de la Covid-19, ainsi que l’identification des mesures d’accompagnement et d’appui des entreprises impactées par la crise pour préserver les emplois et soutenir le pouvoir d’achat des ménages, a-t-il rappelé.

Dans ce contexte, Ait Taleb a affirmé que cette pandémie a révélé la solidité des liens qui unissent non pas seulement les Marocains entre eux, mais également a été l’occasion pour le renforcement de la coopération du Maroc avec au niveau international.

« Toutefois, cette crise a mis en évidence un certain nombre d’insuffisances qui touchent plus particulièrement le domaine social, comme la dépendance de certains secteurs aux aléas extérieurs, la taille du secteur informel et la faiblesse des réseaux de protection sociale, notamment à l’égard des franges de la population en situation de grande précarité », a noté le ministre.

Lors de cette rencontre, les autres intervenants, ministres et officiels représentant le Brésil, la Barbade, la Côte d’Ivoire, l’Inde et la Zambie, ont mis en avant les stratégies adoptées par leurs gouvernements pour faire face aux effets de la pandémie.

Cette séance a ainsi offert l’occasion de démontrer le rôle clé de la sécurité sociale pour promouvoir la résilience économique et sociale pendant la pandémie mondiale de la Covid-19, qui a mis en lumière les lacunes existantes en matière de couverture sociale et la nécessité de rendre les systèmes plus résilients et inclusifs.

Dans le contexte actuel d’incertitude économique, de changements sociodémographiques, de transformations du marché du travail et de transition verte, les systèmes de sécurité sociale doivent continuer à répondre à l’évolution des besoins de sécurité sociale de la population, à protéger et à autonomiser les groupes vulnérables et à contribuer à des sociétés justes, ont souligné les intervenants.

Le Sommet mondial de la sécurité sociale avait pour objectif de mettre en lumière et discuter des progrès récents et des initiatives futures nécessaires pour des politiques de sécurité sociale qui contribuent à des sociétés justes, inclusives et résilientes dans différents pays.

S.L. (avec MAP)