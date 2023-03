Les Marocains voient rouge à cause des prix du poisson

A l’approche du mois sacré de Ramadan, c’est au tour des prix du poisson de connaître une augmentation astronomique dans les marchés marocains et de faire ainsi voir rouge aux citoyens.

Cette revue à la hausse, constatée ces derniers jours, a été bel et bien confirmée à Le Site info par un professionnel du secteur qui impute cela à l’exploitation mercantile, dont des intermédiaires et des spéculateurs profitent impunément.

Notre interlocuteur a aussi précisé que même si les marchés regorgent de toutes sortes de poisson et de fruits de mer, certaines espèces ont vu leurs prix augmenter, surtout concernant les soles, les crevettes et les calmars que les Marocains achètent pendant le mois de Ramadan beaucoup plus que pendant les autres mois de l’année.

Aussi, ce professionnel du secteur de la poissonnerie a-t-il appelé le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts à intervenir pour un contrôle strict des prix dans les marchés et autres halles aux poissons, surtout en cette période où la demande est plus importante.

