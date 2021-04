Les Marocains veulent garder l’heure GMT toute l’année

Sur les réseaux sociaux, des Marocains ont appelé le gouvernement à annuler le passage à l’heure d’été, prévu le 16 mai prochain.

Ainsi, les internautes demandent à l’Exécutif et aux autorités compétentes de garder toute l’année l’heure GMT et de ne plus changer de fuseau horaire. De nombreux Marocains qualifient, d’ailleurs, l’heure d’été d' »illégale »

Le gouvernement avait précédemment annoncé le retour immédiat à l’heure d’été après la fin du mois de Ramadan.

Pour rappel, à l’occasion du mois sacré, le Maroc est repassé à l’heure légale GMT le dimanche 11 avril à 03H00.

Ainsi, l’heure du Royaume a été retardée de 60 minutes le dimanche 11 avril à 03H00 et ce conformément à l’article 2 du décret n° 2.18.855 publié le 16 Safar 1440 (26 octobre 2018), relatif à l’heure légale et à l’arrêté du Chef du gouvernement n° 21.17.03 publié le 16 Chaâbane 1442 (30 mars 2021), relatif également à l’heure légale.

R.T.