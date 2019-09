Les Marocains solidaires avec Said, le papa de la jeune cancéreuse

Le Site info a appris que l’employé de la voirie, dont la fille est atteinte d’un cancer, a reçu plusieurs dons financiers qui serviront à payer une partie des frais de l’intervention chirurgicale.

Saïd, le papa de la jeune fille qui souffre d’un cancer de sang, a révélé que les habitants de son quartier, à Rabat, ont réussi à recueillir le montant de 40 000 DH. La jeune malade devra subir une greffe de cellules souches. Il s’agit d’une thérapie cellulaire, appelée aussi “greffe de moelle osseuse”, traitant certains types de cancers, dont la leucémie.

Pour l’heure, ajoute Said, la somme récoltée grâce à la solidarité agissante de ses généreux voisins a été utilisée pour couvrir les frais des analyses et autres examens médicaux que nécessitait l’état de santé de sa fille. Quant à la greffe de cellules souches, elle nécessitera environ 50 000 DH supplémentaires.

Dans une précédente déclaration à Le Site info, notre interlocuteur avait dit qu’il est affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale.” Mais mon maigre salaire et les séances de chimiothérapie et de radiographie, les analyses, ainsi que les médicaments et l’opération coûtent très cher. Ce dont j’aurai besoin pour sauver ma fille, par la Grâce de Dieu, c’est de trouver comment payer la différence entre la prise en charge de la CNSS et les honoraires de la clinique qui sont de 5 millions de centimes”, avait souhaité Said.

Et d’ajouter:”Pendant un an et demi, la lutte contre le cancer avait été menée avec courage par ma fille et moi.Le désespoir n’a jamais pris le dessus sur nous et tant qu’il y a des cœurs cléments et des âmes charitables, il y a de l’espoir. Mais comme j’aimerais me réveiller de ce cauchemar!”.

Said a également adressé un message paternel émouvant et plein d’amour à la jeune malade:” Je t’aime, ma chère fille Oumaïma! Je resterai toujours à tes côtés quoi qu’il arrive!”.

Larbi Alaoui

NB: Pour les âmes charitables qui voudraient apporter leur soutien à cette famille, voila le n° de Said, le papa d’Oumaima:06 19 21 02 06.

Dieu vous le rendra!