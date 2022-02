Le sort du petit Rayan tient les Marocains en haleine (VIDÉO)

L’opération de sauvetage de Rayan, le garçon de 5 ans tombé dans un puits de 32 mètres de profondeur mardi dernier, tient le Maroc en haleine depuis près de 4 jours. L’affaire est le sujet de toutes les discussions, et les yeux des Marocains, et plus récemment ceux du monde entier, sont rivés vers Chefchaouen, pleins d’espoir que le petit garçon soit sauvé.

Au micro de Le Site info, des citoyens ont exprimé leur solidarité avec le petit, adressant des messages de soutien à sa famille. Tous nos interlocuteurs prient pour que l’enfant soit sauvé, et que sa famille soit forte et patiente.

Les intervenants saluent également toutes les personnes impliquées dans l’opération de sauvetage. Pour rappel, les efforts de forage horizontal se poursuivent actuellement, tout en fixant les parois afin de sauver les équipes d’intervention contre les risques de glissement de terrain.

M.F.