Les Marocains s’indignent face à la hausse des prix de la volaille et des légumes

Plusieurs Marocains ont exprimé leur mécontentement face aux hausses que connaissent les prix des légumes et de la volaille dans les marchés du Royaume.

Le Site Info a pu constater le prix de certains légumes à Casablanca. Le kilo de pommes de terre coûte désormais entre 6 à 7 dirhams tandis que les oignons sont à 5 dh/kg. Pour ce qui est de la volaille, le kilo est vendu entre 22 et 25 dh chez les ʺriyachasʺ, et plus de 32 dirhams chez les boucheries et dans les grandes surfaces.

Dans une déclaration à Le Site info, le responsable communication de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA), Khalid Rabti, nous a expliqué que cette hausse est causée par les retombées de la pandémie sur le secteur ces deux dernières années. Les producteurs n’ont eu d’autres recours que de baisser la production, sous peine de faire faillite.

Notre interlocuteur nous a expliqué que la crise ukraino-russe a son rôle à jouer aussi dans cette situation, dans la mesure où le prix du maïs et du soja ont augmenté, ce qui n’aide en rien les producteurs.

A.O.