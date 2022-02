Les Marocains pleurent le petit Rayan (VIDEO)

Il avait 5 ans! Il est resté prisonnier d’un maudit puits pendant 5 jours! Les sauveteurs n’ont pu l’en sortir que le vendredi 5 février courant! Vivant, croyait-on au début! Mais, hélas, au « ouf » de soulagement de tout un pays a succédé une tristesse incommensurable: Rayan est décédé!

Et depuis, tout le monde est sous le choc. Et les témoignages recueillis par Le Site info auprès de citoyens, dimanche 6 février, en disent long sur ce deuil national, sur ce drame qui n’a laissé personne indifférent, aussi bien au Maroc que partout dans le monde.

Depuis mardi dernier, après la chute de Rayan dans ce puits asséché, étroit et difficile d’accès, au douar Ighrane, commune de Tamorot, dans la région de Chefchaouen, le Maroc retient son souffle et tous espéraient une fin heureuse, surtout lorsque les sauveteurs ont réussi à sortir l’enfant .

Hélas, c’est un Rayan sans vie qui est sorti du ce maudit puits! Pourtant, tout a été tenté pour sauver l’enfant Rayan et les Marocains sont pleins de gratitude pour tous ceux qui, pendant cinq jours, sans relâche, ont participé à l’opération délicate d’arriver à l’endroit où le petit était coincé.

Les Marocains ont salué tous ces sauveteurs, les éléments de la Protection civile, les gendarmes, des citoyens, dont de jeunes volontaires, Ba Ali, le puisatier, les représentants des autorités locales, entre autres personnes ayant déployé des efforts inlassables. Ils ont également tenu à remercier tous ceux qui, de par le monde, ont manifesté leur soutien et leur solidarité et qui ont pleuré le décès de Rayan comme nous, ses compatriotes, nous l’avons pleuré et le pleurons..

Rayan a réussi là où d’autres ont échoué: la solidarité humaine et humaniste, sans calcul, ni intérêt égocentrique aucun! Tu n’es plus de ce monde, Rayan mais tu resteras à jamais vivant dans nos cœurs et symbole d’humanité!

Que Dieu t’ait en Sa sainte miséricorde, petit ange! « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

L.A.