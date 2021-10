Les Marocains non vaccinés risquent-ils une amende ?

Depuis quelques heures, un document circule sur la Toile, attribué aux autorités de Béni Mellal, selon lequel les personnes refusant de se faire vacciner contre le covid-19 écoperont d’amendes.

A ce propos, Mustapha Ennaji a indiqué à Le Site info qu’il s’agit d’un faux document, rappelant que la vaccination contre le virus est volontaire.

D’après le membre du comité scientifique de la vaccination, les autorités compétentes devront se prononcer officiellement à ce sujet afin de mettre fin aux rumeurs.

Dr Ennaji, a appelé, toutefois, à imposer le pass sanitaire pour accéder aux lieux publics. «C’est la seule solution pour détecter les personnes non vaccinées», a-t-il précisé. Et d’ajouter que la campagne de vaccination visant la catégorie des 35 ans et plus n’était pas réussie, contrairement aux autres catégories d’âge.

Pour rappel, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a exhorté, samedi dernier, les catégories non-vaccinées à se rendre au centre de vaccination le plus proche et les personnes âgées à renforcer leur immunité avec une troisième dose du vaccin anti-covid.

« En vue d’accélérer le déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la covid-19 et d’atteindre l’immunité collective et après avoir constaté le retard accusé par certains citoyens et citoyennes pour se faire administrer leurs deux doses, le ministère de la Santé et de la Protection sociale exhorte toutes les catégories cibles, 12 ans et plus, à adhérer à cette opération et à se rendre au centre de vaccination le plus proche pour prendre leurs première ou deuxième doses sans conditions préalables liées à l’adresse de résidence », indique le ministère dans un communiqué.

Le ministère a également invité tous les citoyens et citoyennes ayant reçu la deuxième dose depuis au moins 6 mois, particulièrement les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, à en prendre une troisième pour renforcer leur immunité contre la covid-19 et éviter toute éventuelle complication en cas de contamination.

H.M.