Les Marocains ne digèrent toujours pas l’heure d’été (micro-trottoir)

Quatre mois après son adoption, l’heure d’été fait toujours débat au Maroc. Les Marocains se sont-ils adaptés au maintien de l’heure GMT+1 toute l’année? Le Site Info a interrogé quelques Casablancais sur cette question. Certains sont toujours contre et estiment que le gouvernement doit revenir sur sa décision.

“On a de plus en plus mal à se réveiller et à dormir. Ce changement a perturbé notre quotidien. En plus, on court le risque de se faire agresser chaque jour. Le gouvernement doit prendre les choses en main, on doit revenir à la normale”, a déclaré une jeune fille.

“Qu’ils adoptent l’heure GMT+1 ou non, on ne pense pas à ce genre de choses. Une heure de plus ou de moins ne va rien changer et cela n’a pas d’importance à nos yeux”, a fait savoir un autre citoyen.

Rappelons que le Conseil de gouvernement avait adopté, fin octobre 2018, le projet de décret n °2.18.855 relatif à l’heure légale stipulant le maintien permanent de l’heure d’été en vigueur actuellement. Une décision qui avait provoqué un tollé au Maroc.

N.K.