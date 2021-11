Les Marocains espèrent toujours le retour à l’heure GMT

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement a récemment déclaré que l’Exécutif pense sérieusement à étudier le possibilité du retour à l’heure légale GMT.

Mustapha Baitas avait également souligné comprendre parfaitement les désiderata des citoyens qui appellent à l’abandon de cette heure d’été, qu’ils considèrent, à l’unanimité, comme « illégale », et aux inconvénients multiples, surtout pendant la saison hivernale.

Ces propos du porte-parole du gouvernement, concernant l’étude du maintien ou de l’abandon de GMT+1, ont mis du baume au cœur à de nombreux internautes. Aussi, via les réseaux sociaux, espère-t-on expressément que l’Exécutif répondra aux vœux unanimes des Marocains qui veulent que soit décidée, par les autorités compétentes, le retour à GMT, l’heure véritablement légale, selon les Marocains.

Mustapha Baitas a également assuré, lors du point de presse ayant suivi le dernier Conseil de gouvernement, que la question de l’annulation de l’heure d’été demande une étude globale. « C’est un sujet auquel nous pensons sérieusement et que nous débattrons prochainement », a promis le porte-parole du gouvernement.

Et de souligner que cela sera fait dès que l’opportunité se présentera, tout en exprimant sa compréhension des doléances des familles et leurs tracas quotidiens engendrés par cette heure d’été « illégale », imposée par le bon vouloir du précédent gouvernement, dirigé par le parti islamiste, depuis de longues et pénibles années.

L.A.