Les Marocains dépensent-ils trop pendant le Ramadan? (micro-trottoir)

Le Ramadan est le mois de la surconsommation et de la frénésie d’achat par excellence. Les ménages se tournent vers les plats et les gâteaux traditionnels et s’adonnent à une consommation effrénée.

La camera de Le Site Info a sondé plusieurs citoyens sur les changement de comportements de consommation durant le mois sacré. Et les avis sont unanimes. Tous estiment que le Ramadan est un mois de consommation excessive et affirment que les familles dépensent sans compter dans l’alimentation.

Décidément, les Marocains ne peuvent pas se passer de la table typique lors de la rupture du jeûne. Les interviewés pensent qu’il est indispensable de savourer les recettes les plus populaires et traditionnels pendant le Ramadan.

N.K.