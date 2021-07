Les Marocains ayant bénéficié du vaccin Sinopharm privés de voyages en Europe? L’avis d’un expert

Encore des rumeurs? Celles concernant le vaccin chinois Sinopharm et les Marocains en ayant bénéficié de ne pouvoir se rendre en Europe.

Le directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie de l’Université Mohammed V, à Rabat, exprime son étonnement face à ces rumeurs. Et via sa page officielle Facebook, le Professeur Azeddine Ibrahimi se demande comment l’Europe peut priver des Marocains de se rendre dans l’un des pays de l’Union européenne (UE), alors qu’elle reconnaît bien l’efficacité de la vaccination et recommande même aux personnes déjà vaccinées qu’elles ont acquis l’immunité contre le coronavirus et n’ont donc nul besoin de se refaire vacciner.

Et de préciser que, dans un cadre purement scientifique, l’Europe ne peut ne pas reconnaître les vaccins que la même société européenne a produits dans des pays non européens. Et ce, alors que ladite, de par la législation régissant le secteur, a assuré que ses vaccins sont sûrs et efficaces, quel que soit le pays où ils ont été fabriqués et ceux qui en ont bénéficié.

De même que Pr Ibrahimi précise que lorsque les Européens sont confrontés à cette comparaison, ils arguent ne faire que se conformer aux recommandations de l’Agence européenne des médicaments , concernant les vaccins.

« Que Dieu veuille venir en aide aux personnes qui désirent partir pour des séjours touristiques en Europe et accepter les conditions qui vont leur être imposées! Je souhaite à ceux qui sont obligés, pour une raison ou pour une autre, de se rendre en Europe et de subir cette ‘hogra’ beaucoup de courage et de patience. Quant à moi, je n’ai nulle intention de le faire », conclut le directeur du laboratoire biotechnique, à Rabat:

Larbi Alaoui