Les Marines américains saluent les compétences des FAR (VIDEO)

Le Corps des Marines des Etats Unis a publié une vidéo sur son compte Twitter montrant des éléments de l’armée marocaine en train d’effectuer des exercices de déminage.

Les entraînements de l’armée marocaine, qui ont eu lieu au mois de septembre dernier dans la ville de Kénitra, sous la supervision des Marines américains, portent sur les techniques à suivre pour désamorcer les mines et minimiser ainsi les risques d’explosions. Ces entraînements, premiers du genre en Afrique, ont connu la participation de l’unité de secours rattachée aux Forces Armées Royales (FAR).

Bénéficiant de l’expérience des militaires américains dans la gestion des mines, l’armée marocaine a été ainsi qualifiée au deuxième niveau de ce genre d’entraînements.

Dans ce sens, l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc a félicité l’armée marocaine, la qualifiant de partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme, et pour son rôle majeur dans les défis auxquels fait face la région. L’Ambassade a par ailleurs salué «l’importance de la participation du Maroc dans ces entraînements en remportant le titre du premier pays africain à atteindre ce niveau».

L’Ambassade a également salué la forte implication de l’armée marocaine qui ambitionne d’atteindre le niveau d’expertise dans ce domaine en bénéficiant de l’expérience des Marines.

H.M.

No boom?

Marines with SPMAGTF-CR-AF work with the Moroccan Royal Armed Forces to expand their knowledge of mines in Morocco. #SendTheMarines @USEmbMorocco @USAfricaCommand pic.twitter.com/Kg4jCUlDv6

— Marine Forces Eur_Af (@MarForEUR_AF) October 10, 2018