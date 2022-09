Les loups sèment la terreur dans cette région du Maroc

Plusieurs régions dans le nord du Royaume sont sujettes à des attaques de loups. La situation est devenue alarmante et les habitants ne peuvent plus se déplacer pendant certains horaires.

Les changements climatiques ont impacté la faune locale de la région de Taounate. Suite à la sécheresse et aux vagues de chaleur que connait le Maroc, des meutes de loups se rapprochent de plus en plus de zones résidentielles. Ces bêtes cherchent de l’eau et de la nourriture loin de leur habitat naturel.

D’après les informations du quotidien Al Massae, les habitants de plusieurs douars de la région de Taounate ont appelés les autorités à intervenir face à cette situation.

Ceux-ci ne peuvent plus se déplacer, surtout à des horaires tardifs. Des habitants auraient rapporté des pertes importantes dans leurs élevages de poulets, dans la mesure où les chiens de garde ne peuvent pas faire face aux loups.

A.O.