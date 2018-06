“Les littératures itinérantes” à Casablanca, avec un concours pour les jeunes

“Les littératures itinérantes” est la nouvelle appellation de l’événement “La littérature s’invite sur le quai des créateurs” qui a eu lieu le 7 octobre 2017 à la marina de Salé.

La deuxième édition aura lieu le 6 octobre 2018 à Anfaplace, sur la côte casablancaise. 40 écrivain(e)s y participeront. Seule la littérature sera à l’honneur cette fois-ci. “Nous rejoindront cette année des auteurs connu(e)s et reconnu(e)s qui nous viendront de l’étranger”, indiquent les organisateurs. Elias Khoury et Abdallah Taia ont confirmé leur présence.

Dans ce cadre, un concours de la nouvelle sera organisé. Il s’adressera aux jeunes de 18 à 30 ans. Les candidat(e)s peuvent envoyer leur nouvelle en langue française ou arabe de maximum cinq pages d’un sujet de leur choix, Times 14, interligne de 1,5, à l’adresse suivante : [email protected]

L’objectif premier est de donner de la visibilité à l’écriture des jeunes, les encourager à la création littéraire. Le dernier délai de la réception des nouvelles est le 31 août. Passé ce délai, aucune candidature ne sera prise en compte.

Les membres du jury du Prix de la création littéraire des jeunes : Yasmine Chami (Présidente du jury) (professeur universitaire et écrivaine), Amina Achour (professeur universitaire et écrivaine), Aicha Bassry (poétesse et écrivaine), Rachid khaless Rachid Khaless II (professeur universitaire et écrivain), Abdelkader Chaoui (écrivain) et Belaid Bouimid (journaliste).

