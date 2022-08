Les Lions de l’Atlas présents sur FIFA 23 (PHOTO)

Le Maroc est qualifié pour la Coupe du monde 2022, qui se jouera au Qatar de novembre jusqu’à décembre prochain. À cette occasion, les Lions de l’Atlas ont décroché une place dans l’édition 2023 du jeu FIFA.

La sélection marocaine est ainsi la deuxième équipe africaine à rejoindre le roaster de FIFA 23. L’information a été annoncée via le compte officiel de l’équipe du Maroc sur Twitter. La publication met en avant Achraf Hakimi, Yassine Bounou, Romain Saïss, Noussair Mazraoui et Youssef En-Nesyri.

La dernière fois que la sélection marocaine était représentée sur FIFA remonte à 2018, à l’occasion d’un contenu additionnel du jeu pour la Coupe du monde.

A.O.

🚨Good news! Atlas Lions will be available in #FIFA23 🎮🇲🇦#DimaMaghrib pic.twitter.com/iTLYo7X8sA

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 23, 2022