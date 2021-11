Les internautes réagissent à une nouvelle annonce de Hamza Filali

L’humoriste marocain Hamza Filali a annoncé à ses fans et followers des réseaux sociaux qu’il compte bientôt reconvoler en justes noces. Et ce, peu de temps après sa seconde séparation avec son ex-femme et maman de leurs deux fillettes.

Cette annonce est survenue en réponse, via Instagram, à la question de l’un des admirateurs de l’artiste. « Il n’y a rien de mieux que le licite (al halal) et je compte bientôt me remarier. Vos voeux pour moi! », a écrit Hamza Filali.

Pour rappel l’humoriste avait divorcé une seconde fois de son épouse avec qui il s’était remis en couple en mars 2019, après une séparation qui avait duré de longues années. Par la suite, Hind El Alami avait alors donné naissance à une seconde fille du couple, prénommée « Maya ».

M.R.