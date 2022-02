Les infirmiers et techniciens de la santé manifestent à Tanger (VIDÉO)

Le Syndicat Indépendant des Infirmiers et Techniciens de santé a tenu, mercredi à Tanger, une manifestation devant le CHU pour dénoncer les problèmes du secteur.

Au micro de Le Site info, un manifestant a indiqué que l’objectif de ce sit in est de porter leur voix auprès de l’administration, notamment sur leur situation professionnelle à l’heure où le CHU n’a toujours pas ouvert ses portes.

Et d’ajouter que les revendications des manifestants, dont les plus importantes sont l’intégration et l’amélioration des conditions de travail, sont légitimes et garanties par la loi,

M.F.