On en sait plus sur les indemnités qui seront versées aux MRE rentrant au Maroc par voie maritime

Le gouvernement a prévu d’indemniser les Marocains résidant à l’étranger et rentrant au pays par voie maritime. Ainsi, le Bulletin officiel, dans son dernier numéro de ce mois de juin, a fait état d’une indemnité pécuniaire de 1000 DH au profit des MRE qui vont choisir de rentrer au Maroc à bord de ferries, reliant les ports français, italiens et portugais aux différents ports du Royaume. Et ce, concernant une seule fois, aller et retour, pendant la période allant du 15 juin courant au 30 du mois de septembre prochain.

Cependant le BO précise bien que ladite indemnisation concerne les billets de ferry ne dépassant pas la somme de 250 euros. Cinq dirhams supplémentaire seront ajoutés pour chaque euro aux bénéficiaires qui vont payer leur billet de traversée à un prix dépassant 250 euros. En tous cas, le montant de l’indemnisation ne peut avoir une valeur de plus de 3000 DH pour chaque billet de ferry.

De même que le BO a tenu à souligner que ces indemnisations pécuniaires entrent dans le cadre de circonstances exceptionnelles et seront payées de la caisse de la Direction de la marine marchande, relevant du ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique.

A.L.