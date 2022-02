Les images émouvantes de l’enterrement du petit Rayan (VIDEO)

Le petit Rayan, décédé après être tombé dans un puits asséché de 32 mètres, a été inhumé, ce lundi, dans la commune Tamorot (province de Chefchaouen).

L’inhumation de la dépouille du petit Rayan, qui a eu lieu après les prières d’Addohr et du mort, s’est déroulée au cimetière Zaouia dans le village de Daroutane, en présence de la famille du défunt et une foule d’habitants de la commune et des collectivités territoriales voisines.

Des versets du Saint Coran ont été récités, à cette occasion, et l’assistance a élevé des prières pour le repos de l’âme du petit Rayan, un enfant de 5 ans, dont la mort a suscité un énorme élan de solidarité aux niveaux national et international, implorant le Tout Puissant de l’accueillir dans son vaste paradis et de l’entourer de Sa sainte miséricorde.

M.S.