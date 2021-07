Les images de la tentative de braquage qui a eu lieu à Casablanca (VIDEO)

Deux ressortissants subsahariens ont effectué, mercredi 23 juin, une tentative de vol à main armée à l’intérieur d’une agence de transfert d’argent à Casablanca.

Une séquence de vidéosurveillance circulant sur les réseaux sociaux montre les deux mis en cause faire irruption dans l’agence et agresser le caissier à l’arme blanche dans le but de dérober le butin.

L’un d’eux (30 ans) avait été interpellé par les services de police, avait indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que l’employé de l’agence avait été légèrement blessé.

« L’intervention immédiate d’un policier qui était chargé d’organiser la circulation routière tout près du lieu de l’incident a permis d’appréhender l’un des deux suspects et de saisir l’arme blanche utilisée dans cette agression », avait précisé la DGSN.

« Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de ce crime, tandis que les recherches se poursuivent pour identifier et interpeller le deuxième suspect », avait-elle conclut.

M.F.