“Les images de Bouachrine ne sont pas confidentielles”, selon El Hini

Interrogé par LeSiteInfo à ce sujet, Mohamed el Hini, membre du comité de défense des plaignantes, a affirmé que le tribunal a fourni aux avocats des copies du rapport d’expertise et non pas la vidéo, ce qui explique qu’il n’y a pas eu de fuite.

La diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos sexuelles objet de poursuite judiciaire du patron d’Akhbar Al Yaoum et Al Yaoum 24, Taoufik Bouachrine, détenu depuis le mois de février dernier pour trafic humain, viol et exploitation sexuelle, a provoqué un fort tapage médiatique. S’en est suivi un échange d’accusations entre les avocats de l’accusé et ceux des plaignantes autour de la responsabilité dans cette fuite des vidéos. Celles-ci ont été soumises à une expertise technique par le bureau de la Gendarmerie royale, dont les résultats ont montré qu’elles ne sont pas préfabriquées.