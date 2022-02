Les honoraires des médecins spécialistes seront-ils revus à la hausse?

Le président du Syndicat national des médecins du secteur privé au Maroc a complètement démenti les rumeurs concernant la décision de revoir à la hausse les honoraires des praticiens concernés.

Ainsi, Dr Badreddine Dassouli a confirmé à Le Site info qu’il s’agit là d’une fake news et que la revendication des médecins spécialistes est que le remboursement des patients soit compatible avec la valeur des honoraires qu’ils ont payés et qui sont ,actuellement, de 250 à 300DH, au lieu que cela soit par rapport aux 150 DH décidés en 2006.

A rappeler qu’une commission réunissant les syndicats nationaux de tous les secteurs privés de la santé (médecins spécialistes, chirurgiens dentistes, pharmaciens, cliniques privées…) avait auparavant demandé la révision du mode et du montant de remboursement dû aux patients, afin que ces deniers ne soient pas obligés de débourser de leurs poches plus de de 54% des frais de leur traitement et soins.

Et d’assurer que l’accord portant sur les honoraires, paraphé en 2006, et qui stipule sa révision tous les trois années, a connu un gel certain et est resté cantonné à la situation socio-économique qui prévalait au moment de sa signature. Ce qui signifie que ledit accord ne prend pas en considération les changements que le pays a connus durant toutes ces années et leur influence sur le pouvoir d’achat des citoyens qui, en plus, a grandement pâti des répercussions de la pandémie de la covid-19.

A noter que les professionnels du secteur avaient auparavant décidé de reporter la date d’une grève qui était initialement prévue en cours de ce mois de février. Le mouvement gréviste a été remplacé par le port du brassard pendant l’exercice de leurs fonctions et ce, pour rappeler qu’ils sont au fait des défis que le pays se doit de relever et, également, une action qui exprime leur patriotisme et leur attachement aux valeurs sacrées de leur citoyenneté intrinsèque.

L.A.