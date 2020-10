Les hammams vont-ils bientôt rouvrir à Casablanca ? La réponse d’un professionnel

Le président de la Fédération nationale des associations des propriétaires et gérants des hammans traditionnels et douches Rabie Ouachi a affirmé qu’ils n’ont reçu jusqu’à présent aucune décision les autorisant à rouvrir les bains maures à Casablanca et Fès.

Ouachi a déclaré à Le Site info que si pour Fès, on s’attend à une réouverture très prochaine, la situation n’est toujours pas claire pour les hammams de Casablanca.

A Témara, les autorités avaient autorisé la réouverture des hammams et exigé le respect des règles préventives en matière de lutte contre la propagation du Coronavirus. Le Pr Mustapha Naji, virologue et directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca, avait mis en garde contre la fréquentation des hammams en ces temps de pandémie, soutenant que ce sont des espaces clos et, donc, favorables à la propagation du virus.

