Les hammams risquent-ils de refermer au Maroc ?

Après la décision du Maroc de fermer ses frontières à cause du nouveau variant du covid-19, apparu en Afrique du Sud, les Marocains craignent le durcissement des restrictions, dont la fermeture des hammams.

A ce propos, un professionnel du secteur a indiqué à Le Site info qu’il est encore tôt d’évoquer un renforcement des mesures. Et d’ajouter que les bains maures travaillent normalement, dans le respect strict des mesures mises en place pour endiguer le risque de propagation du coronavirus. Toutefois, tout est probable et le renforcement dépendra de l’évolution de la situation épidémiologique.

Notons que le directeur du laboratoire de Biotechnologie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie à Rabat, Azzedine Ibrahimi, a prévu que le Maroc devrait bientôt enregistrer des cas d’Omicron, le nouveau variant du Covid-19, .

Dans une publication sur son compte Facebook, le professeur a considéré que l’arrivée dudit variant au Maroc n’est qu’une question de temps.

« Notre pays n’est pas une exception et la pandémie est mondiale. Et vu que le nouveau variant a été enregistré en Europe, le danger est très proche et très imminent », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Si nous ne prenons pas les mesures nécessaires, ce ne sera qu’une question de temps pour que le virus arrive au Maroc, dans quelques jours ou quelques semaines tout au plus ».

S.L. (avec MAP)