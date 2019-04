Les habitants se plaignent à Smara

Les quartiers, avenues et rues de Smara connaissent quotidiennement une invasion massive de têtes de bétail. Ovins et caprins investissent la ville transformée en patûrages urbains par ce cheptel.

Aussi, les autorités publiques ont-elles lancé une campagne d’envergure pour débarrasser la ville de ces bestiaux envahissants. Selon le témoignage, recueilli par Le Site info, d’un habitant de l’un des quartiers infestés par cette razzia de bestiaux, le président du Conseil de Smara a donné ses directives dans ce sens, afin que soit mis fin à cette problématique environnementale.

Et c’est justement suite aux doléances de l’Association du “Rassemblement des quartiers Al Fath pour l’environnement, le développement et la communication” que l’on doit l’initiative de cette campagne.

L’opération a débuté lundi dernier, d’après la même source, et a permis le ramassage de plusieurs têtes de bétail errantes dans les différents lieux de la ville. Les bestiaux ont été transférés au parc municipal, alors que la campagne continue à battre son plein.

A signaler que ces ovins et caprins, déambulant librement en ville, et dont certains appartiennent à des habitants, causent le dispersement des ordures ménagères en renversant poubelles particulières et bennes municipales.

Chose, prévient notre source, qui constitue un réel danger sur la santé de la population, particulièrement celle des enfants.

Larbi Alaoui