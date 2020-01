Les grands moments du concert de Saad Lamjarred à Dubaï (VIDEO)

Après l’Arabie saoudite, Saad Lamjarred s’est produit vendredi à Dubaï. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le chanteur a cartonné ! Avec sa musique énergique, Lamjarred a enchaîné ses plus grands succès et a été longuement applaudi par une foule en délire.

Rappelons qu’après trois années d’absence, Saad Lamjarred a fait son grand retour sur scène il y a deux semaines. Le chanteur marocain s’est produit en Arabie Saoudite, dans le cadre du festival «Mawssim Riyad», en présence de centaines de fans.

Le chanteur a reçu l’accord de la justice française afin de faire son grand retour sur scène. Son dernier concert date d’octobre 2016.

Accusé il y a trois ans de viol par la Française Laura Prioul, âgée de 20 ans à l’époque, Lamjarred s’est vu les faits requalifiés par le juge le 9 avril dernier. Il a, en effet, été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour « agression sexuelle » et « violences aggravées ».

Malgré ses déboires, Saad Lamjarred a poursuivi sa carrière artistique. Il a sorti plusieurs tubes dont «Ensay», «Njibek», «Ikhallik lili» et «Salam». Son clip, Lm3allem, a dépassé la barre des 760 millions de vues. C’est le clip le plus regardé dans le monde arabe.

