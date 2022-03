Les fonctionnaires des collectivités territoriales manifestent à Rabat (VIDEO)

Les fonctionnaires des collectivités territoriales ont organisé un sit-in, ce mercredi matin, devant l’Arrondissement de leur Direction, à Rabat. Ceci en protestation contre l’ignorance de leurs légitimes revendications.

Redouane Hadid, membre de la Coordination nationale des fonctionnaires diplômés, a précisé à Le Site info que cette manifestation constitue la complémentarité du programme revendicatif et militant, tracé auparavant par ladite Coordination. De même qu’il a souligné qu’il n’est nullement question de faire marche arrière jusqu’à ce que leurs revendications légitimes soient entendues et concrétisées.

Pendant le sit-in de ce matin, les manifestants ont scandé plusieurs slogans et brandi plusieurs banderoles dénonçant la situation actuelle qu’ils supportent et demandant leur promotion et la régularisation de leur situation administrative et salariale.

