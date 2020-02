Les familles des Marocains rapatriés de Chine attendent leur sortie (PHOTOS)

Les 167 ressortissants marocains rapatriés de la ville chinoise de Wuhan, actuellement en observation médicale à l’hôpital Sidi Saïd de Meknès, quitteront l’établissement hospitalier ce samedi 22 février.

Ce matin, de nombreuses familles se sont rendues à l’hôpital pour accueillir leurs enfants à leur sortie. Selon une source de Le Site info, de hauts responsables, les services de la gendarmerie royale et les éléments de la Protection Civile sont également sur place afin de faciliter l’opération.

Rappelons qu’une source au sein du ministère de la Santé a indiqué à Le Site Info que la décision levant l’observation médicale a été prise après s’être assuré qu’ils n’étaient pas infectés par le nouveau coronavirus.

A noter qu’une commission nationale composée du ministère de la Santé, du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, du ministère de l’Intérieur, des services de la médecine militaire et d’autres organismes, a été mise en place afin de suivre l’état de santé des Marocains, dont des couples sino-marocains, rapatriés de Wuhan à cause du coronavirus.

Le roi Mohammed VI avait donné ses instructions pour le rapatriement des ressortissants marocains, essentiellement des étudiants, se trouvant dans la province chinoise de Wuhan, mise en quarantaine par les autorités chinoises à cause du coronavirus.

