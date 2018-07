Les F16 du Maroc inquiètent l’Algérie

Mena Défense, site d’information sur la défense et la sécurité en Afrique du Nord, fait état de la grande inquiétude des renseignements militaires algériens.

Laquelle inquiétude est exprimée sous forme de question de savoir si les chasseurs F16 de l’armée marocaine sont équipés de missiles américains sophistiqués anti-navires. Ceci, fait suite à l’information du Registre des armes classique des Nations Unies (UNODA) selon laquelle le Maroc a fait l’acquisition, l’année dernière, de six missiles américains anti-navires, de type Harpoon AGM,UGM-84 et RGM.

Selon le quotidien Al Massae de ce mercredi 4 juillet, le site Mena Défense affirme que les navires de la Marine royale marocaine ne disposent pas de tubes lance-missiles. De plus, la seule frégate marocaine qui aurait pu en disposer, la Frégate Lieutenant-Colonel Errahmani, (501) n’est pas armée et sert actuellement de bateau-école.

Ce sont donc les Forces royales air, ajoute le journal, et plus précisément les avions de chasse F16 qui seront équipés de ces missiles anti-navires. Dans ce cas de figure, cela signifierait que le Maroc a apporté des modifications à ces avions afin qu’ils puissent être dotés de ce genre d’armement.

Larbi Alaoui

