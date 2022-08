Les étudiants marocains revenus d’Ukraine pourront poursuivre leurs études en Biélorussie

La guerre russo-ukrainienne a eu de nombreuses et pénibles répercussions sur les étudiants marocains, inscrits dans les Instituts et Universités d’Ukraine, les obligeant ainsi, contre leur gré, de rentrer au Maroc, et leur occasionnant de multiples difficultés de pouvoir y continuer leurs études.

A ce propos, le président de l’Association marocaine des amis de la Russie, membre de l’Association des lauréats des Instituts biélorusses, a affirmé avoir pris contact avec des responsables de la Biélorussie dans le but de trouver une solution aux étudiants marocains qui se sont vu privés de la poursuite de leurs études en Ukraine et, parmi eux, celles et ceux qui en étaient à leur dernière année universitaire.

Abderrazak El Manfalouti a ainsi ajouté, dans une déclaration à Le Site info, que les étudiants marocains d’Ukraine, en possession des documents officiels prouvant leur inscription au sein d’Instituts et d’Universités ukrainiens, ont la possibilité de poursuivre leur cursus universitaire en Biélorussie.

Les concernés pourront dons facilement s’inscrire dans des Instituts et Universités biélorusses, a souligné El Manfalouti, tout en précisant que cette opportunité concerne toutes les options, médecine et études d’ingénieur, entre autres branches universitaires.

Cependant, a-t-il tenu à poursuivre, qu’il serait difficile pour les étudiants marocains, dans l’impossibilité de prouver qu’ils étaient bel et bien inscrits dans des Instituts et Universités d’Ukraine, de pouvoir poursuivre leurs études en Biélorussie.

L.A.