Les étudiants marocains en Ukraine appellent l’ambassade à la rescousse

Les autorités du Royaume ont demandé aux ressortissants marocains de quitter Kiev et de rentrer au pays, de peur que la guerre n’éclate entre la Russie et l’Ukraine. Mais les étudiants ont trouvé de nombreuses difficultés et attendent le feu vert de leurs universités afin de pouvoir être rapatriés et de poursuivre leurs cours à distance.

Dans ce cadre, un étudiant marocain en médecine, prénommé Omar, a affirmé que la direction de l’université à refuser d’octroyer aux Marocains un document officiel leur permettant de quitter l’Ukraine, prétextant que la situation dans le pays est stable et qu’il n’y a aucune inquiétude à se faire à ce sujet.

Dans une déclaration à Le Site info, Omar a exprimé sa crainte et celle de ses camarades que ces années d »études en Ukraine ne soient perdues. Et de préciser que seule l’intervention de l’ambassade du Maroc à Kiev est susceptible d’intercéder auprès des universités afin qu’elles permettent aux étudiants de quitter l’Ukraine, tout en garantissant leur retour pour y terminer leurs études quant le calme y reviendra..

De même que notre interlocuteur a révélé que les étudiants marocains vivent des moments difficiles et une situation inquiétante car rien ne leur garantit qu’ils pourraient revenir en Ukraine pour y poursuivre leur cursus universitaire. Parmi eux, certains ont déjà terminé leurs études et attendent l’obtention de leurs diplômes avant de rentrer au Maroc.

Un autre problème, sanitaire cette fois-ci, a été soulevé par Omar. Il concerne la vaccination contre la covid-19 car certains étudiants n’ont pas encore bénéficié de toutes les doses du vaccin, ce qui complique encore plus leur rapatriement.

L.A.