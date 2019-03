Le PJD chassé d’une manifestation à Béni Mellal

La ville de Béni Mellal a connu, mercredi dernier, une marche des enseignants contractuels à laquelle ont participé plusieurs centrales syndicales, aux côtés de la Coordination régionale desdits enseignants.

L’Union nationale du travail au Maroc (UNMT) voulait être de la manifestation, mais sa présence a été jugée impromptue par les organisateurs de ce mouvement protestataire. Ceux-ci ont alors décidé de bouter le bras syndical du parti de la Lampe.

Des altercations entre les deux parties ont alors eu lieu dont la cause était les banderoles de l’UMT (Union marocaine du travail) que les représentants de l’UNMT portaient, pour donner le change.

Les organisateurs ont expliqué leur décision car les syndicalistes boutés de la marche représentent le parti qui conduit l’Exécutif. De surcroît, il est responsable, selon eux, de la répression dont ont été victimes les enseignants contractuels, samedi dernier à Rabat.

D’autre part, nous rappelons que les enseignants contractuels se sont rassemblés en grand nombre devant l’Académie régionale d’Education et de formation (AREF)de la Région Béni Mellal-Khénifra. Des slogans très forts ont été scandés, interpellant le gouvernement El Othmani et sa politique à l’encontre des enseignants contractuels et de leurs revendications légitimes.

