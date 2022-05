Les enseignants contractuels de l’Oriental manifestent (VIDEO)

Les enseignants contractuels des Académies régionales d’enseignement et de formation (AREF), de la région de l’Oriental, ont organisé un sit-in à Oujda, mercredi 11 mai, demandant leur intégration à la fonction publique.

Les manifestant ont scandé des slogans et brandi des banderoles dénonçant le contrat qui leur est imposé et exprimant leur demande d’intégrer les cycles de la fonction publique. De même que la Coordination nationale des enseignants des AREF a affirmé que ce nouveau mouvement protestataire a pour objectif de dénoncer « les procès des enseignants et les prélèvements de salaires, comme il répond au communiqué final du Conseil national de la Coordination du 8 avril dernier et qui appelle à l’organisation de toutes sortes de manifestations militantes ».

A noter que la Coordination nationale des enseignants des AREF organise , depuis une semaine, toutes sortes de manifestations et ce, dans le cadre de sa lutte militante et de ses revendications qu’elle estime légitimes.

L.A.