Les Emirats Arabes Unis rappellent leur ambassadeur au Maroc

L’ambassadeur émirati a quitté son poste à Rabat, au courant de la semaine dernière.

Selon le quotidien Akhbar Al Yaoum de ce mardi, les Emirats Arabes Unis ont rappelé Ali Salem Al Kaâbi, nommé il y a à peine un an comme représentant de son pays au Royaume.

Le journal précise que la vraie raison de ce rappel demeure encore inconnue. Dans tous les cas, Ali Salem Al Kaâbi a regagné Abou Dabi, la capitale des E.A.U. sans que ni son pays ni le Royaume n’aient expliqué les raisons de son départ précipité de Rabat.

En février dernier, plusieurs rumeurs ont circulé selon lesquelles le Maroc aurait rappelé ses ambassadeurs en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis. Nasser Bourita avait réagi, dans une déclaration à l’agence Spoutnik, à ces allégations et les a démenties. «Ces allégations sont totalement fausses et infondées. Ces informations n’ont pas été officiellement annoncées. La diplomatie marocaine a toujours annoncé ses décisions et exprimé ses positions via ses canaux officiels et non pas à travers une agence de presse américaine», avait expliqué le ministre des Affaires étrangères et de la coopération.

Larbi Alaoui