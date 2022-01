Les écoles vont-elles refermer au Maroc ? Baitas répond

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a déclaré que la possibilité de fermeture totale des écoles est actuellement exclue.

Lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement de ce jeudi, Baitas a rappelé que le ministre de l’Education nationale du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, avait annoncé le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles. Celui-ci stipule que si trois personnes sont infectées, la classe sera fermée, et si le nombre est supérieur, l’établissement sera fermé. Mais on ne peut fermer tous les établissements alors que la situation épidémiologique est normale.

Le porte-parole du gouvernement ajoute qu’au cas où la situation épidémiologique serait catastrophique, d’autres mesures seront prises, expliquant qu’on procède actuellement à fermer les zones de contaminations.

M.F.