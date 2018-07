Les douaniers font deux importantes saisies à Bab Sebta

Pour la deuxième opération, les éléments de la douane ont procédé à l’arrestation d’un Marocain résidant en Italie, qui tentait d’introduire 27 kg de bijoux en argent au marché local de manière illégale et sans disposer d’une autorisation préalable auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects.

Cette marchandise saisie, d’une valeur globale de 650.000 dirhams, était dissimulée dans le tableau de bord et le pare chocs avant et arrière de la voiture, a précisé la même source, notant que le conducteur, un Marocain, a été présenté à la police judiciaire de Tétouan pour approfondissement de l’enquête.