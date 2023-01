Les douanes commerciales de Sebta et Melilla vont enfin rouvrir

L’annonce a été faite par le journal espagnol El Pais. Les douanes commerciales de Sebta et Melilla vont enfin rouvrir le mercredi 25 janvier.

Cette décision est tombée une semaine avant la tenue de la réunion de haut niveau entre les gouvernements marocain et espagnol, prévue les 1er et 2 février à Rabat.

Pour rappel, la réouverture des points de passage de Sebta et Melillia, en mai dernier, ne concernait que la circulation des personnes et non celles des marchandises.

Par ailleurs, Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Marocains résidant à l’étranger, suite à des entretiens, en mai dernier, avec son homologue espagnol José Manuel Albares, avait indiqué que «la partie marocaine veillera à la mise en œuvre intégrale de tous les éléments de la déclaration conjointe, y compris ceux liés au déplacement fluide des personnes et des marchandises entre les deux pays ».

H.M.