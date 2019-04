Les détails de l’agression d’une enseignante dans sa classe à Khouribga

Une enseignante a été violemment agressée dans sa salle de classe à l’école Oulad Abdoun, dans la province de Khouribga.

À ce propos, le secrétaire général de la section locale du syndicat national de l’Enseignement et membre de la Fédération démocratique du travail, Abdelaziz El Abayed, a déclaré à Le Site Info que des enseignants l’ont appelé pour l’informer de l’agression de l’une de leurs collègues.

Et d’ajouter que deux individus, un homme et une femme, qui ont réussi à s’introduire au sein de l’établissement scolaire, ont tabassé l’enseignante lorsqu’elle les a empêchés d’agresser l’un de ses élèves. En colère, les mis en causes lui ont asséné plusieurs coups, la blessant grièvement.

Et de poursuivre que l’enseignante a été évacuée d’urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Son médecin traitant lui a prescrit 20 jours de repos, indique-t-on.

De leur côté, les services de la gendarmerie royale ont ouvert une enquête pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire. Le jeune agresseur, lui, a été interpellé et placé en garde à vue.

