Les détails de la visite du prince Harry et Meghan Markle à Asni (PHOTOS)

Le prince Harry d’Angleterre, Duc de Sussex, et son épouse la princesse Meghan Markle, Duchesse de Sussex, ont effectué, ce dimanche dans la commune d’Asni (province d’Al Haouz), des visites à des pensionnats de l’Association “Education for All” ainsi qu’au Lycée Qualifiant “Grand Atlas”.

Ainsi, le Duc et la Duchesse de Sussex ont visité le pensionnat “Dar Asni 3” relevant de l’Association “Education for All”, un établissement qui accueille de jeunes filles âgées de 12 à 18 ans en leur assurant hébergement, nourriture et soutien scolaire en vue de poursuivre leurs études.

A leur arrivée dans l’enceinte de cet établissement, dédié à la lutte contre la déperdition scolaire des filles en milieu rural, le couple royal britannique a été accueilli par des youyous et des chants populaires interprétés par de jeunes pensionnaires avant que la Duchesse de Sussex ne soit conviée à la traditionnelle cérémonie d’application du henné, en présence notamment de l’ambassadeur britannique à Rabat, Thomas Reilly, du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, et du directeur de l’Académie régionale de l’Education et de la Formation, Ahmed Karimi.

Par la suite, le couple royal a effectué une tournée à travers certaines dépendances de ce pensionnat, au cours de laquelle des explications exhaustives lui ont été présentées notamment sur la mission et la capacité d’accueil de cet établissement, avant que le Prince Harry et son épouse n’engagent au sein de la bibliothèque, de la salle multimédias et du dortoir des discussions spontanées avec des étudiantes pensionnaires.

A l’issue de cette visite, le prince Harry d’Angleterre et son épouse ont posé pour une photo souvenir avec les filles pensionnaires de “Dar Asni 3”.

Le Duc et la Duchesse de Sussex ont, ensuite, effectué une visite au Lycée Qualifiant “Grand Atlas” d’Asni, où ils ont été chaleureusement accueillis par les responsables et les élèves de l’établissement scolaire, avant que le couple royal ne se rende dans différentes salles où il a eu séparément des échanges avec des élèves et des membres du corps enseignant, qui ont saisi cette occasion pour exprimer la bienvenue à leurs illustres hôtes et leur souhaiter un agréable séjour dans le Royaume.

Par la suite, le prince Harry et son épouse ont assisté à un match de football entre deux équipes composées d’élèves (garçons et filles) du Lycée, avant que l’ambassadeur britannique ne prononce un mot dans lequel il s’est dit très heureux de cette visite dans la commune d’Asni, tout en exprimant ses vifs remerciements et sa profonde gratitude au roi Mohammed VI pour “sa générosité” et “son gracieux accueil” réservé au couple royal.

Le diplomate britannique a, par la même occasion, annoncé l’octroi d’un don d’équipements sportifs (ballons, tapis…) au profit du Lycée Qualifiant “Grand Atlas”.

A l’issue de cette visite, le couple royal a posé pour une photo souvenir avec les joueurs et joueuses des deux équipes.

Après le Lycée qualifiant, le Duc et la Duchesse de Sussex se sont rendus à “Dar Asni 1”, premier pensionnat mis en place par l’association “Education For All”, où le couple royal a rencontré le fondateur de cette organisation, Michael McHugo.

A cette occasion, McHugo a été décoré par le prince Harry “Membre” (MBE) dans l’Ordre de l’Empire Britannique (Most Excellent Order of the British Empire) et ce, en reconnaissance de ses actions louables en faveur de la promotion de l’égalité du genre dans le domaine de l’éducation au Maroc.

S.L. (avec MAP)

The couple greet the girls from the school in french. #RoyalVisitmorocco pic.twitter.com/tYXMrCoxhx — Maddii Lown (@Maddiilown) February 24, 2019