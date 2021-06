Les détails de la rencontre Bourita-Blinken à Rome

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita a eu, ce lundi à Rome, un entretien avec le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.

Cet entretien, qui s’est déroulé en marge de la participation du chef de la diplomatie marocaine à la réunion ministérielle de la coalition internationale contre Daech, a porté sur le partenariat stratégique bilatéral et les moyens de le renforcer dans le cadre de la vision du roi Mohammed VI pour des relations multidimensionnelles fortes entre le Maroc et les États-Unis d’Amérique.

Les deux parties ont également discuté des prochaines échéances bilatérales et de certaines questions régionales dans lesquelles le Maroc, grâce à la vision du Souverain, joue un rôle important notamment en ce qui concerne le Moyen Orient et la crise libyenne.

A rappeler que Bourita et Blinken avaient eu, le 30 avril dernier, un entretien téléphonique au cours duquel ils s’étaient félicités du partenariat stratégique robuste et durable liant depuis des décennies le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique.

A cette occasion, le Secrétaire d’État américain avait loué les avancées réalisées par le Maroc durant les deux dernières décennies sous la conduite du roi Mohammed VI en termes des réformes politiques, du progrès économique et du développement social.

Blinken avait, en outre, salué le leadership du Souverain dans la lutte contre les changements climatiques et l’investissement dans les énergies renouvelables, et la promotion de l’économie verte.

Les deux responsables avaient également échangé autour des questions régionales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye et au Sahel.

A cet égard, Blinken avait salué le rôle stabilisateur joué par le Maroc dans un voisinage empreint de turbulences.

AZ