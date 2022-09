Les détails de la présence de Will Smith au mariage de son ami à Tanger (VIDEO)

Adil Larbi est revenu sur les détails concernant la présence de Will Smith à son Mariage en juillet dernier.

Lors d’un passage sur Hit Radio, en compagnie de son ami de longue durée et coréalisateur Bilall Fallah, le réalisateur néerlando-marocain a expliqué qu’il n’a fait que suivre les traditions marocaines en la matière. « On m’a dit que l’on invite les gens proches durant le mariage, du coup, j’ai envoyé une invitation à Will Smith. Je le considère comme un grand frère. J’ai été surpris qu’il ait répondu présent » a expliqué Larbi.

Bilall Fallah a rebondi sur la question, en indiquant que la star hollywoodienne est un grand admirateur du Maroc. « Qui sait, il se peut que l’on réalise un projet au Maroc ensemble », a déclaré le réalisateur.

A.O.