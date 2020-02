Les dernières nouvelles sur l’état de santé des Marocains rapatriés de Chine

Tous les ressortissants marocains rapatriés de la ville de Wuhan jouissent d’une bonne santé, a assuré, ce lundi à Rabat, le chef de la division de lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, Abdelkrim Meziane Belfkih.

Les 167 Marocains, dont des couples sino-marocains, rapatriés de Wuhan sont actuellement en observation médicale sous la supervision d’une commission nationale composée du ministère de la Santé, du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, du ministère de l’Intérieur, des services de la médecine militaire et d’autres organismes, a expliqué Meziane Belfkih lors d’un point de presse initié par l’ambassade de la République populaire de Chine à Rabat.

Cette commission travaille en collaboration avec les familles des personnes rapatriées et prendra, dans les jours à venir, une décision concernant la levée de l’observation médicale, a-t-il précisé, soulignant que cette dernière mesure a une portée préventive et vise à éliminer tout éventuel risque de contamination qui pourrait se manifester.

Meziane Belfkih a, par ailleurs, affirmé que des dispositifs de contrôle et de veille ont été mis en place au niveau de tous les points de passage frontaliers du Maroc, lesquels sont en mesure de signaler au Centre national d’opérations d’urgence en santé publique (CNOUSP) tout individu qui présente des symptômes pour procéder à un examen virologique. Assurant que la situation au Maroc ne devrait donner lieu à aucune inquiétude, le responsable estime qu’il est nécessaire d’établir une relation de confiance entre les services de santé et la population, invitant ainsi le citoyen à prendre avec beaucoup de précautions les informations qui circulent à ce sujet et qui n’émanent d’aucune source officielle.

M.D. (avec MAP)