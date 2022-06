Les dernières nouvelles sur l’état de santé de Maya la danseuse

Après la nouvelle de son hospitalisation aux Etats-Unis, suite à la détérioration de son état de santé depuis l’annonce de sa séparation avec son mari, la danseuse marocaine Maya Dbaich se porte beaucoup mieux;

Dans une story, via le réseau social Instagram, la manageuse de l’artiste a affirmé que celle-ci a quitté l’hôpital et qu’elle est rentrée chez elle. En période de convalescence, Maya a retrouvé le sourire et s’apprête à reprendre sa vie normale, très prochainement, a-t-elle rassuré.

A noter que Maya a dû être hospitalisée, mercredi 22 juin courant. Sur le compte Instagram de l’artiste, sa manageuse a révélé qu’elle a été admise en salle de réanimation à Northbridge Hospital (sur la côte nord d’Auckland), « suite à une crise sanitaire ».

La manageuse de Maya a également tenu à s’excuser, au lieu et place de la danseuse, que celle-ci n’a pu répondre aux messages de ses fans et followers. « Nous vous remercions pour tous vos messages de soutien et Maya vous présente ses excuses de ne pas pouvoir y répondre , pour l’heure », a-t-elle écrit.

A rappeler que la danseuse avait récemment fait des déclarations émouvantes, via son compte Instagram, révélant ses démêlés conjugaux avec son mari et les problèmes qu’elle vit maritalement aux Etats-Unis.

L.A.