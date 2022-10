Les dernières nouvelles des chauffeurs marocains se trouvant au Burkina Faso

Le Bureau national de l’Organisation démocratique des transports et de la logistique multimodale a tenu à rassurer sur la situation des chauffeurs marocains de camions se trouvant au Burkina Faso.

Dans un communiqué, l’ODTLM a affirmé que tous les camionneurs marocains, qui sont restés bloqués au Burkina, sont en sécurité. Et de préciser que le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et l’ambassadeur du Royaume à Ouagadougou suivent de près la situation qui prévaut concernant nos camionneurs.

Ainsi, dans le cadre de la sauvegarde de la sûreté et de la sécurité de la communauté marocaine sur le territoire burkinabé, le Département de Nasser Bourita a constitué une cellule de suivi et a mis des numéros de téléphone à la disposition des Marocains se trouvant au Burkina Faso, a souligné le communiqué de l’ODTLM.

Celle-ci a également poursuivi que le MAE marocain a conseillé aux membres de la communauté marocaine de faire preuve de prudence et de vigilance, de faire en sorte de rester chez eux , ainsi que de respecter les consignes émanant de l’Ambassade du Royaume à Ouagadougou et de communiquer avec cette dernière , via le numéro d’urgence mis à leur disposition si le besoin s’en ressent.

De même qu’il est demandé aux ressortissants marocains de respecter les mesures préventives décrétées par les autorités du Burkina Faso, a aussi tenu à préciser l’Organisation démocratique des transports et de la logistique multimodale

M.R.