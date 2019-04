Les dernières nouvelles de la Marocaine blessée au Sri Lanka

Ce dimanche, le Sri Lanka a été secoué par une série d’explosions. Le bilan est très lourd: au moins 207 morts et 450 blessés, selon les autorités. Parmi les blessés figure une hôtesse de l’air marocaine de la compagnie aérienne saoudienne, la Saudi Arabian Airlines.

Selon une source bien informée de Le Site Info, l’ambassade du Maroc au Sri Lanka suit de très près l’état de santé de la ressortissante marocaine. Et d’ajouter que la représentation diplomatique du Royaume a chargé un médecin spécialiste pour s’enquérir de l’état de santé de la victime.

Le médecin a d’ailleurs fait savoir que l’état de santé de la Marocaine ne “suscite aucune inquiétude”, a précisé la même source.

“Elle est toujours sous le choc”, indique-t-on. Par ailleurs, la source précise que l’ambassade marocaine a mis à la disposition de la victime un téléphone portable pour qu’elle puisse contacter sa famille.

Aussi, l’ambassade procédera lundi au transfert de la ressortissante marocaine vers une clinique privée, a fait savoir notre source.

À noter que le bilan des huit explosions qui ont frappé dimanche des hôtels et des églises catholiques au moment de la célébration de la messe de Pâques s’est alourdit à 207 morts et plus de 450 blessés, a annoncé la police. “Nous ne pouvons pas confirmer si c’étaient des attaques suicides”, a dit le porte-parole de la police, Ruwan Gunasekera, dans une conférence de presse, ajoutant que trois personnes avaient été arrêtées.

Selon la police, quatre hôtels haut de gamme et une église ont été visés par des explosions à Colombo. Une autre déflagration a touché une église à Negombo, au nord de la capitale, et une septième a visé une autre église à Batticaloa, dans l’est de l’île. A Orugodawatta, dans le nord de la capitale Colombo, un kamikaze a tué trois policiers en se faisant exploser dans un bâtiment. Le Premier ministre Srilankais, Ranil Wickremesinghe, a condamné ces “attaques lâches” mais n’a pas donné de chiffres exactes concernant les victimes. Un couvre-feu est entré en vigueur “jusqu’à nouvel ordre” dans tout le pays, à déclaré le ministère de la Défense.

S.L.