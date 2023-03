Les dattes algériennes sont-elles toxiques ? La réponse d’un spécialiste

Les dattes algériennes, ayant envahi les points de vente marocains avant même le début du mois sacré de Ramadan, sont toujours objet de polémique.

De nombreux citoyens sur les réseaux sociaux ont tenu à exprimer leur inquiétude à propos des dattes du pays voisin de l’est, dépourvues de tout critère de sécurité sanitaire, pour certains et contenant des produits toxiques pour d’autres. Ces citoyens appellent-ils au boycott pur et simple de ces dattes.

À ce propos, le vice-président de la Fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC) a déclaré à Le Siteinfo que la fédération a pris des échantillons de dattes algériennes, de façon aléatoire, du marché de gros de Casablanca et les a soumis à des analyses laborantines. Celles-ci, selon Abdelkrim Chafai, ont prouvé que les dattes importées, saoudiennes, algériennes et tunisiennes répondent aux critères internationaux concernant les restes d’insecticides.

En revanche, le responsable précise qu’une seule sorte de dattes importées des Emirats Arabes Unis contient une grande quantité de parasites, ce qui impacte négativement les droits économiques des consommateurs qui sont donc dans l’obligation de détruire de grandes quantités de ces dattes émiraties impropres à la consommation.

Le vice-président de la FMDC a aussi alerté sur l’achat de dattes dont l’origine, la date de production et la date de péremption sont inconnues, et conseille l’achat de dattes emballées dans des cartons. Il a également ajouté que les dattes, à l’instar d’autres produits importés, sont soumises à un contrôle sous la supervision des services de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), ce qui signifie, selon lui, que leur présence dans les points de vente marocains est légale et en accord avec les lois du pays, et non pas issues de la contrebande,comme certains l’assurent, d’après ses dires.

Cependant, pour la majorité des Marocains, le problème n’est pas là en ce qui concerne les dattes algériennes. La problématique est politique, nonobstant la qualité et le prix abordable supposées desdites dattes.

Celles-ci ne proviennent-elles pas au Maroc, d’une façon régulière ou par contrebande, à partir du Mali ou de la Mauritanie, d’un pays qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Royaume et qui a décidé la fermeture de son espace aérien à tous les avions marocains ?

C’est ce paradoxe qui taraude de nombreux Marocains, toutes classes confondues qui préfèrent acheter des dattes locales au lieu de contribuer à l’économie d’un pays montrant chaque jour que Dieu fait son hostilité anti-marocaine, aussi bien par médias officiels interposés (agence de presse, chaînes TV et journaux) ou par actions diplomatiques anti-marocaines tous azimuts. Pour ces Marocains, qu’elles soient toxiques ou pas, c’est un « non » catégorique aux dattes algériennes!

Larbi Alaoui